Aegean Airlines с 29 сентября начнет выполнение прямых рейсов из столицы Греции в Баку

Главный авиаперевозчик Греции Aegean Airlines с 29 сентября начнет выполнение прямых рейсов по направлению Афины-Баку.

Полеты будут выполняться с частотой два раза в неделю - по понедельникам и пятницам. Обратный рейс Баку-Афины будет выполняться по вторникам и субботам.

Вылет из Афинского международного аэропорта будет осуществляться в 23:05 с прибытием в Международный аэропорт им. Гейдара Алиева в 03:20. Время в пути - 3 часа 15 минут.

В обратном направлении вылет из Баку будет производиться на следующий день в 04:20 с прибытием в Афины в 06:50. Время в пути - 3 часа 30 минут. Время для каждого аэропорта указано местное.

Н.Аббасова