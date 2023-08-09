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Транспорт и связь 09.08.2023 17:22

Aegean Airlines с 29 сентября начнет выполнение прямых рейсов из столицы Греции в Баку

Главный авиаперевозчик Греции Aegean Airlines с 29 сентября начнет выполнение прямых рейсов по направлению Афины-Баку.

Полеты будут выполняться с частотой два раза в неделю - по понедельникам и пятницам. Обратный рейс Баку-Афины будет выполняться по вторникам и субботам.

Вылет из Афинского международного аэропорта будет осуществляться в 23:05 с прибытием в Международный аэропорт им. Гейдара Алиева в 03:20. Время в пути - 3 часа 15 минут.

В обратном направлении вылет из Баку будет производиться на следующий день в 04:20 с прибытием в Афины в 06:50. Время в пути - 3 часа 30 минут. Время для каждого аэропорта указано местное.

Н.Аббасова

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Тэги: ГРЕЦИЯ, РЕЙСЫ, ОТКРЫТИЕ

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