АПБ провело аудит 2 предприятий Воронежской области, заинтересованных в поставках молочной продукции в Азербайджан

Агентством пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана совместно с Россельхознадзором в режиме видеоконференции проведена инспекция двух предприятий Воронежской области, заинтересованных в поставках молочной продукции в Азербайджан.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Россельхознадзор, работу производств специалисты воронежских компаний продемонстрировали в режиме онлайн.

«Инспекторы азербайджанской стороны детально познакомились с производственными помещениями, складами хранения. В ходе дальнейших обсуждений участники аудита рассмотрели вопросы обеспечения безопасности молочной продукции. Специалисты предприятия рассказали об осуществлении контроля на разных этапах производства, условиях хранения готовой продукции, соблюдении ветеринарных требований Азербайджанской Республики», - подчеркивается в информации.

Кроме того, представителям АПБ рассказали о маркировке продукции, о проведении лабораторных исследований в аккредитованных лабораториях. Предприятиями были предоставлены пакеты документов, запрошенные азербайджанской стороной.

Р.Ахмедов