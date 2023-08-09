АПБ провело аудит 2 предприятий Воронежской области, заинтересованных в поставках молочной продукции в Азербайджан

Агентством пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана совместно с Россельхознадзором в режиме видеоконференции проведена инспекция двух предприятий Воронежской области, заинтересованных в поставках молочной продукции в Азербайджан.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Россельхознадзор, работу производств специалисты воронежских компаний продемонстрировали в режиме онлайн.
«Инспекторы азербайджанской стороны детально познакомились с производственными помещениями, складами хранения. В ходе дальнейших обсуждений участники аудита рассмотрели вопросы обеспечения безопасности молочной продукции. Специалисты предприятия рассказали об осуществлении контроля на разных этапах производства, условиях хранения готовой продукции, соблюдении ветеринарных требований Азербайджанской Республики», - подчеркивается в информации.
Кроме того, представителям АПБ рассказали о маркировке продукции, о проведении лабораторных исследований в аккредитованных лабораториях. Предприятиями были предоставлены пакеты документов, запрошенные азербайджанской стороной.
Р.Ахмедов
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