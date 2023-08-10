Израиль хочет при заключении соглашения с Саудовской Аравией иметь гарантии безопасности США против Ирана

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху желает получить от США помощь в сдерживании Ирана в рамках нормализации отношений Израиля с Саудовской Аравии, сообщает в среду Axios со ссылкой на источники.

"Четыре официальных лица Израиля и одно из США заявили Axios, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет гарантий безопасности США с фокусом на сдерживании Ирана в контексте мегасоглашения, которое администрация США пытается достичь с Саудовской Аравией и Израилем", - информирует портал.

По данным источников, такую идею Нетаньяху высказал в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом в июле. Премьер тогда сказал, что хочет отправить в Вашингтон министра по стратегическим вопросам Израиля Рона Дермера для конкретизации предложения. При этом именно Дермер стоял за формулированием данной инициативы.

Точные детали идеи неизвестны, однако по информации израильской стороны, гарантии безопасности США Израилю будут в основном связаны с возможной ядерной угрозой со стороны Ирана.

В офисе Нетаньяху и Совете безопасности США эту информацию комментировать отказались.

В мае портал Axios информировал со ссылкой на неназванных представителей американских властей, что в Вашингтоне считают возможным достичь прорыва в нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией до конца 2023 года.