Кандидат в президенты Эквадора застрелен на предвыборном митинге

Действующий президент Эквадора Гильермо Лассо подтвердил ранее распространенную СМИ информацию об убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо.
Лассо написал в соцсетях, что "возмущен и шокирован" произошедшим и заверил, что "это преступление не останется безнаказанным".
Он информировал, что созвал срочное совещание по вопросам обеспечения безопасности, чтобы обсудить произошедшее.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Вильявисенсьо был застрелен на политическом митинге в рамках предвыборной компании.
CNN отмечает, что семь из восьми участников президентской гонки, включая Вильявисенсьо, находились под защитой полиции. Убитый политик представлял движение "Строим Эквадор".
В полиции сообщили, что в ходе перестрелки на месте инцидента между полицейскими и стрелком было ранено еще несколько человек, в том числе полицейские. Полиция квалифицировала убийство как террористический акт.
По сообщению агентства Associated Press, в генеральной прокуратуре Эквадора сообщили, что подозреваемый в убийстве скончался от полученных во время перестрелки ранений.
В свою очередь, Организация американских государств в распространенном заявлении миссии по наблюдению за выборами призвала обеспечить их безопасность.
Первый тур выборов президента в Эквадоре намечен на 20 августа.
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