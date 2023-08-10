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ТЭК 10.08.2023 15:24

Пожал произошел на Мозырском НПЗ, никто не пострадал

Пожар с факельным горением произошел на установке по производству бензина на Мозырском НПЗ, сообщило МЧС Беларуси.

"Спасатели ликвидировали факельное горение из задвижки установки по производству бензина Мозырского нефтеперерабатывающего завода", - говорится в сообщении МЧС.

При ЧС никто не пострадал, причина загорания устанавливается, отмечают в ведомстве.

На конец 2022 года акционерами Мозырского НПЗ являлись правительство Беларуси (42,76% акций), НГК "Славнефть" (42,58%), ОАО "МНПЗ плюс" (12,25%) и физлица (2,41%). Мощности завода по переработке нефти составляют 12 млн тонн в год. Предприятие завершает реализацию крупнейшего инвестпроекта по строительству комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, который ведется с середины 2017 года. Стоимость проекта превышает $1,5 млрд.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, НПЗ, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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