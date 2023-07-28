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ТЭК 28.07.2023 19:56

Белорусские НПЗ работают стабильно, возможно увеличение поставок сырья из РФ - Лукашенко

Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - "Нафтан" и Мозырский НПЗ - работают стабильно, в случае экономической целесообразности возможно увеличение поставок сырья из России, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Нафтан" и Мозырский НПЗ - они под увеличительным стеклом. Смотрите, чтобы у нас здесь был порядок. Вроде ж выровнялись там по работе заводы. И россияне молодцы, президент России. Здорово помогли", - сказал Лукашенко при назначении нового гендиректора "Нафтана" Олега Жебина. (Цитата по госагентству "БелТА").

"Сырьем обеспечены, стабильно работают", - отметил Жебин в свою очередь.

Лукашенко подчеркнул, что в случае необходимости возможно увеличение поставок нефти из России. "Сырья, если вам надо больше, так это не вопрос. Если экономика будет не хуже, а лучше - пожалуйста, с сырьем не вопрос. Сбыт тоже есть. Спрос огромный", - заверил он. "Как меня информируют экспортеры, сколько дадите, столько мы и продадим, то есть в любой ситуации можно работать", - добавил Лукашенко.

Суммарная мощность двух белорусских НПЗ по переработке составляет 24 млн тонн нефти в год. С 2022 года объемы нефтепереработки в Белоруссии не озвучиваются. В связи с санкциями оба белорусских НПЗ в 2022 году сократили объемы нефтепереработки более чем в 2 раза, в том числе из-за отсутствия возможности поставок на украинский рынок.

Потребности внутреннего рынка Белоруссии в нефтепродуктах составляют 7-8 млн тонн в год. В июне глава Минтранса РФ Виталий Савельев сообщал, что транзитные поставки белорусских нефтепродуктов на экспорт через российские порты в 2023 году планируется нарастить до почти 6,5 млн тонн. Также белорусские власти сообщали о планах поставки в этом году в РФ около 1 млн тонн нефтепродуктов.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, НПЗ, РАБОТА, СЫРЬЕ


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