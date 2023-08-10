Госдолг Грузии за I полугодии вырос до $8,5 млрд

Внешний государственный долг Грузии на 1 июля 2023 года составил $8,51 млрд, сообщается в материалах на сайте министерства финансов страны.

По состоянию на 1 января 2023 года госдолг Грузии составлял $8,35 млрд. Таким образом, за первое полугодие он увеличился на 1,9%.

По данным Минфина, за год он вырос на 7,6% (с $7,906 млрд на 1 июля 2022 года), а за второй квартала текущего года - снизился на 0,5% (с $8,552 млрд на 1 апреля 2023 года).

Крупнейшими кредиторами грузинского государства является Азиатский банк развития ($2,15 млрд), Международный банк развития ($1,38 млрд), Европейский инвестиционный банк ($1,005 млрд).