Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8666 RUR   0.0176 GBR   2.1612 TRY   0.0629

Цена на нефть

09.08 $/bbl +/- WTI 84.40 +1.48 Brent 87.55 +1.38

АПК 10.08.2023 16:41

Международные усилия по возврату к черноморской зерновой инициативе продолжаются

В Евросоюзе считают очень важным вернуться к черноморской зерновой инициативе в связи с ростом мировых цен на продовольствие, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Усилия международного сообщества, в первую очередь ООН при поддержке Турции, продолжаются. Я полагаю, есть международный консенсус в том, что нам необходимо вернуться к черноморской зерновой инициативе. Это очень важно не только для Украины, но также для рынка продовольствия, для мировых цен на продовольствие", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

По его словам, при том, что нет жестко установленных этапов или конкретных сроков данного процесса, эти усилия не прекращаются и осуществляются при поддержке всего международного сообщества, которое содействует им.

"Мы ожидаем, что будет возможным вернуться к этой инициативе, так как это очень важно для всех, а особенно для населения тех стран, на которых сильно сказались растущие вследствие действий России цены", - отметил Стано.

Он также подтвердил, что Боррель разослал главам МИД ряда стран письмо с призывом оказывать давление на РФ, чтобы вернуться к зерновой сделке. Стано уточнил, что это письмо не предусматривало конкретных ответов в какие-либо конкретные сроки.

"Оно было предназначено для того, чтобы поделиться аргументами с партнерами, почему мы считаем важным действовать в этой области. Это был шаг в контексте наших усилий организовать международную деятельность по усилению давления на Россию, чтобы вернуться к этой очень важной инициативе", - объяснил представитель Борреля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, ЧЕРНОМОРЬЕ, ЗЕРНО, СДЕЛКА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az