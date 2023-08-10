Международные усилия по возврату к черноморской зерновой инициативе продолжаются

В Евросоюзе считают очень важным вернуться к черноморской зерновой инициативе в связи с ростом мировых цен на продовольствие, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Усилия международного сообщества, в первую очередь ООН при поддержке Турции, продолжаются. Я полагаю, есть международный консенсус в том, что нам необходимо вернуться к черноморской зерновой инициативе. Это очень важно не только для Украины, но также для рынка продовольствия, для мировых цен на продовольствие", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.
По его словам, при том, что нет жестко установленных этапов или конкретных сроков данного процесса, эти усилия не прекращаются и осуществляются при поддержке всего международного сообщества, которое содействует им.
"Мы ожидаем, что будет возможным вернуться к этой инициативе, так как это очень важно для всех, а особенно для населения тех стран, на которых сильно сказались растущие вследствие действий России цены", - отметил Стано.
Он также подтвердил, что Боррель разослал главам МИД ряда стран письмо с призывом оказывать давление на РФ, чтобы вернуться к зерновой сделке. Стано уточнил, что это письмо не предусматривало конкретных ответов в какие-либо конкретные сроки.
"Оно было предназначено для того, чтобы поделиться аргументами с партнерами, почему мы считаем важным действовать в этой области. Это был шаг в контексте наших усилий организовать международную деятельность по усилению давления на Россию, чтобы вернуться к этой очень важной инициативе", - объяснил представитель Борреля.
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