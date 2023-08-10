Нижняя палата парламента Индии отклонила вотум недоверия правительству Моди

Лок сабха (нижняя палата парламента Индии) в четверг на голосовании отклонила инициированный оппозицией вотум недоверия правительству премьера Нарендры Моди, сообщает The Times of India.
"Правящий Национально-демократический альянс уверенно выдержал вотум недоверия по результатам устного голосования в Лок сабхе", - передает издание.
Оппозиция инициировала вотум недоверия 26 июля. Причиной стали столкновения между представителями разных народностей в штате Манипур, из-за чего погибли более 150 человек. Представители оппозиции раскритиковали "молчание и бездействие" Моди по этому поводу.
Адхир Ранджан Чоудхури, глава оппозиции в Лок сабхе и член партии "Индийский национальный конгресс" (ИНК), в четверг назвал столкновения в Манипуре "гражданской войной" и призвал задуматься о молчании, которое хранил Моди по данному вопросу. В ответ на это Джотирадитья Шинде, министр гражданской авиации Индии и член возглавляемой партии Моди "Бхаратия джаната парти" (БДП), напомнил парламенту о столкновениях на северо-востоке Индии во время правления ИНК.
Также на заседании парламента Моди произнес двухчасовую речь, в которой раскритиковал оппозицию. Премьер пообещал как можно нормализовать обстановку в штате. "Центральное правительство и власти штатов работают день и ночь, чтобы наказать виновных в столкновениях и принести мир в штат. Я хочу заверить жителей Манипура, что вся страна поддерживает их", - добавил Моди.
Члены оппозиционного ИНК во время выступления Моди покинули заседание парламента.
Ранее власти направили десятки тысяч солдат из других штатов в Манипур для прекращения насилия. Также в штате продолжает действовать комендантский час, отключен интернет.
Премьера Моди критиковали за то, что он дал комментарий по ситуации в Манипуре только спустя два месяца после начала столкновений.
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