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Инфраструктура и тендеры 11.08.2023 14:00

ГПС Азербайджана направит около 1,9 млн манатов на закупку электрооборудования

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана направит около 1,9 млн манатов на закупку электрооборудования.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.tender.gov.az, с ООО «Aktif Elektrik» подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 1 млн 893,915 тыс. манатов.

В рамках контракта, ГПС получит 32 генератора различной мощности, а также 33 системы для производства солнечной и ветряной энергии.

Поставка оборудования должна быть осуществлена до конца 2023 года.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГПС, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЗАКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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