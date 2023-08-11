Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана направит около 1,9 млн манатов на закупку электрооборудования.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.tender.gov.az, с ООО «Aktif Elektrik» подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 1 млн 893,915 тыс. манатов.
В рамках контракта, ГПС получит 32 генератора различной мощности, а также 33 системы для производства солнечной и ветряной энергии.
Поставка оборудования должна быть осуществлена до конца 2023 года.
Б.Рустамбеков
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