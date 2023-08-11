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Дальнее зарубежье 11.08.2023 18:03

На юге Норвегии из-за наводнений прервано движение железнодорожного транспорта

Движение транспорта на юге Норвегии по-прежнему осуществляется с перебоями из-за наводнений и схода оползней, сообщает в пятницу портал The Local.

В ряде южных районов на пятницу и субботу объявлен наивысший - красный - уровень опасности в связи с неблагоприятными погодными условиями. Прервано железнодорожное сообщение, закрыты крупные автомагистрали.

Местные власти рассматривают возможность дополнительных эвакуаций, так как уровень воды в реках и озерах продолжает подниматься.

Значительно пострадал город Хенефосс, где река Бегна вышла из берегов и привела к подтоплениям.

Согласно первоначальным оценкам, ущерб от наводнений оценивается в 100 млн долларов.

Шторм "Ганс" бушует на севере Европы с начала недели. Как минимум три человека погибли. Штормовая погода привела к закрытию паромных переправ, затоплению улиц и дорог.

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Тэги: НОРВЕГИЯ, НАВОДНЕНИЕ, ТРАНСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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