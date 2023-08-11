В ТуранБанк удобнее получить онлайн-кредит с SİMA

ОАО ТуранБанк, отличающееся стабильностью и надежностью банковской системы Азербайджана, продолжает предпринимать соответствующие шаги по расширению цифровизации и расширению сферы дистанционного обслуживания.

Теперь возможно получить онлайн-кредит через мобильное приложение ТуранБанк с SIMA, учрежденной ООО “AzInTelecom” и функционирующей при Министерстве цифрового развития и транспорта. В рамках партнерства клиенты могут легко оформить потребительский кредит в ТуранБанк, не посещая филиал, не тратя время на банковские операции, подтверждая соответствующие документы через мобильное приложение в несколько касаний путем цифровой подписи нового поколения - SIMA.

Кроме того, клиенты, которые закажут онлайн-кредит в ТуранБанк, получат скидку на годовую процентную ставку по кредиту. Также те, кто станут новыми клиентами банка, взяв потребительский кредит, могут открыть расчетный счет, воспользоваться услугой доставки карты и стать постоянным клиентом ТуранБанк. Следует отметить, что заключение кредитных договоров с SIMA освобождает клиентов от бремени сбора бумажных документов и дает возможность подписать в любое время суток без ограничений по времени и месту.

Также стоит сказать, что мобильное приложение ТуранБанк предоставляет возможность совершать платежи, переводы и различные банковские операции, не приходя в банк, а также дает возможность получать актуальную информацию о депозитах, картах и других услугах, предлагаемых банком своим клиентам. Вы можете скачать мобильное приложение ТуранБанк, перейдя по указанной ссылке: https://www.turanbank.az/ru/pages/21/174

К вашему сведению, с мая прошлого года возможно разместить онлайн-депозит через мобильное приложение ТуранБанк через цифровую подпись SIMA нового поколения. Следует отметить, что в будущем через электронную цифровую подпись нового поколения SIMA в ТуранБанк будут доступны и другие продукты. В настоящее время AzInTelecom и ТуранБанк совместно работают в этом направлении.

Благодаря этому инновационному решению, предоставленному ООО “AzInTelecom”, которое действует при Министерстве цифрового развития и транспорта, наряду с банковскими услугами, можно будет пользоваться услугами, предоставляемыми во всех областях, где применяются электронные подписи. К ним относятся цифровые государственные услуги, а также продукты и услуги, предоставляемые небанковскими кредитными организациями, страховыми компаниями, операторами мобильной связи, интернет-провайдерами и другими сегментами.

Для получения электронной цифровой подписи нового поколения достаточно скачать приложение SIMA на мобильное устройство и один раз зарегистрироваться. Получить подробную информацию о решении цифровой подписи SIMA можно на официальном сайте компании и по телефону 157 AzInTelecom Call Center.

ТуранБанк, работающий с 1992 года, обслуживает частных и корпоративных клиентов в 19 точках продаж. Получить подробную информацию о продуктах и услугах, предоставляемых банком, можно, позвонив в Информационный центр по телефону (012) 935, посетив официальный сайт ТуранБанк или его страницы в социальных сетях (Facebook, Instagram и др.).

ТуранБанк.

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