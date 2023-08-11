В Польше эвакуировали 14 тыс. человек после обнаружения бомб Второй мировой войны

В польском городе Люблин на востоке страны эвакуировали 14 тыс. человек после обнаружения неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны, передает в пятницу агентство ЭФЭ.
По оценкам саперов, риск взрыва очень высок, в связи с этим в 7:00 по местному времени началась эвакуация. Жители покинули дома, предварительно их попросили отключить газ, воду, электричество, взять необходимые лекарства, воду, документы.
После завершения эвакуации саперы займутся обезвреживанием бомб.
В районе улицы, где обнаружили взрывчатые вещества, в 1930-х годах располагался небольшой аэродром и авиационный завод, который подвергся бомбардировке со стороны ФРГ в сентябре 1939 года.
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