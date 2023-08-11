Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8679 RUR   0.0174 GBR   2.156 TRY   0.0629

Цена на нефть

10.08 $/bbl +/- WTI 82.82 -1.58 Brent 86.40 -1.15

Дальнее зарубежье 11.08.2023 20:33

Администрация Байдена выделит до $1,2 млрд на создание первых в США установок прямого улавливания СО2 из воздуха

Департамент энергетики США объявил о выделении гранта в размере до $1,2 млрд на разработку двух установок прямого улавливания СО2 из атмосферного воздуха (direct air capture, DAC) в Техасе и Луизиане, говорится на сайте ведомства.

Проекты, которые станут первыми в США, позволят ежегодно удалять из атмосферы более 2 млн тонн углекислого газа, что эквивалентно ежегодным выбросам 445 тыс. бензиновых автомобилей.

Отбор проектов осуществлялся в рамках финансируемой президентом Байденом программы "Региональные центры прямого улавливания воздуха". Она направлена на создание общенациональной сети крупных объектов по удалению углерода и мер по быстрому сокращению выбросов

Разработку комплекса Cypress (Луизиана) возьмут на себя компании Battelle, Climeworks и Heirloom. Работами в Техасе будет руководить 1PoinFive (дочерняя компания Occidental Petroleum) и ее партнеры: Carbon Engineering и Worley.

Вложения правительства США станут крупнейшими в истории инвестициями в удаление CO2 из воздуха, отмечается в сообщении. Каждый хаб будет удалять в 250 раз больше углекислого газа, чем самая крупная из ныне действующих установок DAC, подчеркивает департамент.

Такие меры помогут Америке достичь поставленной президентом цели по созданию к 2050 году Net Zero экономики, полагают в администрации.

Улавливаемый DAC СО2 может быть сохранен под землей или преобразован в полезные углеродные продукты.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ЭКОЛОГИЯ, ИНВЕСТИЦИИ


Похожие новости


Фонд Джеффа Безоса пообещал $2 млрд на борьбу с изменениями климата Билл Гейтс считает невозможной победу над глобальным потеплением без разработки новых технологий Инициативы по борьбе против глобального потепления позволят создать миллионы рабочих мест в США - Байден Трамп раскритиковал экоактивистов, предрекающих апокалипсис США не отказываются от усилий по защите окружающей среды, несмотря на выход из Парижского соглашения по климату - Трамп Власти Калифорнии и Нью-Йорка намерены противостоять Трампу в вопросах защиты окружающей среды Обама обещает, что США сократит почти на 30 процентов выбросы парниковых газов через 10 лет План Обамы по "чистой энергии" предусматривает более значительное сокращение выбросов до 2030г Обама делает ставку на природный газ в борьбе за экологию В Нью-Йорке самый чистый воздух за последние 50 лет - мэр

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az