Администрация Байдена выделит до $1,2 млрд на создание первых в США установок прямого улавливания СО2 из воздуха

Департамент энергетики США объявил о выделении гранта в размере до $1,2 млрд на разработку двух установок прямого улавливания СО2 из атмосферного воздуха (direct air capture, DAC) в Техасе и Луизиане, говорится на сайте ведомства.

Проекты, которые станут первыми в США, позволят ежегодно удалять из атмосферы более 2 млн тонн углекислого газа, что эквивалентно ежегодным выбросам 445 тыс. бензиновых автомобилей.

Отбор проектов осуществлялся в рамках финансируемой президентом Байденом программы "Региональные центры прямого улавливания воздуха". Она направлена на создание общенациональной сети крупных объектов по удалению углерода и мер по быстрому сокращению выбросов

Разработку комплекса Cypress (Луизиана) возьмут на себя компании Battelle, Climeworks и Heirloom. Работами в Техасе будет руководить 1PoinFive (дочерняя компания Occidental Petroleum) и ее партнеры: Carbon Engineering и Worley.

Вложения правительства США станут крупнейшими в истории инвестициями в удаление CO2 из воздуха, отмечается в сообщении. Каждый хаб будет удалять в 250 раз больше углекислого газа, чем самая крупная из ныне действующих установок DAC, подчеркивает департамент.

Такие меры помогут Америке достичь поставленной президентом цели по созданию к 2050 году Net Zero экономики, полагают в администрации.

Улавливаемый DAC СО2 может быть сохранен под землей или преобразован в полезные углеродные продукты.