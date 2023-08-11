Узбекистан до конца года планирует произвести 400 тыс. т бензина, импортировать - 120 тыс. т

Узбекистан до конца текущего года рассчитывает произвести 400 тыс. тонн бензина и импортировать 120 тыс. тонн, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе совещания по обеспечению стабильных поставок топлива в осенне-зимний период президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подчеркнул необходимость до конца года обеспечить эти объемы производства и импорта.

Мирзиеев также поручил довести запасы природного газа в подземных хранилищах до 3,5 млрд кубометров. Он также указал на необходимость рационального использования природного газа и электроэнергии.

Минувшей зимой в Узбекистане были зафиксированы аномальные холода. В результате резко возросло внутреннее потребление газа. Республика увеличила его импорт из Туркмении. Кроме того, были осуществлены поставки нефти и нефтепродуктов из России и Казахстана. В частности, в январе-феврале текущего года АО "Узбекнефтегаз" импортировал около 100 тыс. тонн бензина Аи-80 из России. Поставки обеспечили "Газпром нефть", "Татнефть" и ряд частных структур.

По данным агентства статистики страны, добыча нефти в Узбекистане по итогам 2022 года выросла на 1,8% к уровню 2021 года - до 787,8 тыс. тонн, производство бензина - на 11,5%, до 1,26 млн тонн, дизтоплива - на 5,9%, до 800,1 тыс. тонн. Эти объемы не позволяют удовлетворить внутренние потребности страны.