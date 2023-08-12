Набиев обсудил с Маском планируемую деятельность спутникового интернет-сервиса Starlink в Азербайджане

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился с американским предпринимателем, основателем компании SpaceX, владельцем социальной сети Х (бывший Twitter) Илоном Маском.
Об этом министр написал в упомянутой соцсети.
"Встретились с основателем Tesla Илоном Маском на заводе Giga Texas компании в Остине. Обменялись мнениями о планируемой деятельности спутникового интернет-сервиса Starlink в нашей стране в этом году, о запуске на орбиту спутников, принадлежащих нашей стране, а также о Международном конгрессе астронавтики, который состоится в Баку в октябре этого года", - написал Р.Набиев.
В.Алиев
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