ЦБ Азербайджана в IV квартале начнет смягчение ДКП - ING

Аналитики нидерландской ING считают, что Центробанк Азербайджана в четвертом квартале начнет процесс смягчения денежно-кредитной политики.

Согласно прогнозам ING, которые имеются в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан», в четвертом квартале 2023 года Центробанк Азербайджана снизит учетную ставку на 50 б.п. – с 9% до 8.5%.

Смягчение ДКП продолжится в 2024-2025гг. По оценкам ING, в первом квартале 2024 года учетная ставка снизится на 25 б.п. – до 8,25% и будет держаться на этом уровне в течение всего следующего года, а в 2025 году снизится на 100 б.п. – до 7,25%.

Ранее сообщалось, что по оценкам ING среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2023 году составит 10% (в 2022г – 13,9%), в 2024г – замедлится до 6%, в 2025г – до 5,6%.

Как сообщалось ранее, ЦБ Азербайджана на последних двух заседаниях – 26 июля и 21 июня принимал решение сохранить учетную ставку на уровне 9%. До этого, в течение 2022-2023гг ЦБ пять раз подряд повышал учетную ставку - каждый раз на 25 б.п.

Ближайшее заседание ЦБ по вопросу учетной ставки запланировано на 20 сентября.

А.Азизов