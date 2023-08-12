В Париже эвакуировали посетителей Эйфелевой башни из-за ложной угрозы взрыва

Три этажа Эйфелевой башни были эвакуированы в субботу из-за сообщения о заложенной бомбе, передают французские СМИ.

Начатая после полудня эвакуация, затронула три этажа башни, включая ресторан, а также площадь у подножия монумента. До 14:00 местного времени (16:00 по Баку) все посетители были удалены из предположительно опасной зоны.

Однако тревога оказалась ложной, и монумент снова открыт для публики, передают французские СМИ.

Согласно комментарию официального представителя Общества по эксплуатации Эйфелевой башни (SETE), хотя "ситуация редкая, но процедура обычная": при любой форме предполагаемой угрозы посетителей эвакуируют из всех посещаемых пространств монумента.

Последняя тревога о заложенной бомбе, также сопровождавшаяся эвакуацией посетителей, объявлялась в сентябре 2020 года. Тогда некий человек с криками "аллах акбар" заявлял, что он "все взорвет" на Эйфелевой башне.

"Железная дама Парижа", как ее называют в СМИ и туристических проспектах, приняла в 2022 году 5,8 млн посетителей, из которых 75% были иностранцами, сообщается на сайте Эйфелевой башни. Она сохраняет репутацию самого посещаемого платного монумента в мире.