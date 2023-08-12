Разминирование в Украине должно занять годы, а не десятилетия – Зеленский

На сегодняшний день 174 тыс. кв. км территории Украины потенциально опасны из-за мин и боеприпасов, заявил президент страны Владимир Зеленский в обращении в субботу.

"Всего по состоянию на сейчас 174 тысячи квадратных километров нашего государства потенциально опасны из-за мин и неразорвавшихся боеприпасов", - сказал он.

По его словам, чем больше в Украине будет машин для разминирования, чем больше будет специальных дронов для разминирования, тем активнее будет возвращаться безопасность.

"Украина нуждается и в технике от партнеров, и очень важно - создание производственной базы в Украине, чтобы мы могли очистить нашу землю от российских мин. И эту задачу надо выполнить не за десятилетия, а за годы", - подчеркнул он.