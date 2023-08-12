Разминирование в Украине должно занять годы, а не десятилетия – Зеленский

На сегодняшний день 174 тыс. кв. км территории Украины потенциально опасны из-за мин и боеприпасов, заявил президент страны Владимир Зеленский в обращении в субботу.
"Всего по состоянию на сейчас 174 тысячи квадратных километров нашего государства потенциально опасны из-за мин и неразорвавшихся боеприпасов", - сказал он.
По его словам, чем больше в Украине будет машин для разминирования, чем больше будет специальных дронов для разминирования, тем активнее будет возвращаться безопасность.
"Украина нуждается и в технике от партнеров, и очень важно - создание производственной базы в Украине, чтобы мы могли очистить нашу землю от российских мин. И эту задачу надо выполнить не за десятилетия, а за годы", - подчеркнул он.
Зеленский поблагодарил Азербайджан за помощь в разминировании Украины
Армянские НВФ в Карабахе обстреляли позиции азербайджанской армии второй раз за сутки - Минобороны Азербайджана
Турция достигла договоренности с Азербайджаном по боевому самолету «КААН» - Гюлер
ИВ Сабунчинского района заплатит 728 тыс. манатов за покупку 20 автомобилей
Туркменистан готов к реализации проекта Транскаспийского газопровода - МИД
В Ашхабаде хотят прояснить ряд вопросов по газовому альянсу России, Казахстана и Узбекистана
Самолет рейса Баку-Дели вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам
BDU потратит 1,4 млн манатов на закупку инвентаря, оборудования и товаров
В Азербайджане в I полугодии число погибших в ДТП увеличилось на 15%
ИВ Газахского района направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
Алиев ввел в строй систему водоснабжения и канализации города Газах
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В ТуранБанк удобнее получить онлайн-кредит с SİMA
Доступная рассрочка для онлайн покупок с помощью кредитной карты Yelo
Moody`s повысило рейтинг Банка Республика до «B2» со «стабильным» прогнозом
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС