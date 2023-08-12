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Дальнее зарубежье 12.08.2023 23:45

Разминирование в Украине должно занять годы, а не десятилетия – Зеленский

На сегодняшний день 174 тыс. кв. км территории Украины потенциально опасны из-за мин и боеприпасов, заявил президент страны Владимир Зеленский в обращении в субботу.

"Всего по состоянию на сейчас 174 тысячи квадратных километров нашего государства потенциально опасны из-за мин и неразорвавшихся боеприпасов", - сказал он.

По его словам, чем больше в Украине будет машин для разминирования, чем больше будет специальных дронов для разминирования, тем активнее будет возвращаться безопасность.

"Украина нуждается и в технике от партнеров, и очень важно - создание производственной базы в Украине, чтобы мы могли очистить нашу землю от российских мин. И эту задачу надо выполнить не за десятилетия, а за годы", - подчеркнул он.

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Тэги: ЗЕЛЕНСКИЙ, МИНЫ, ПЛОЩАДЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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