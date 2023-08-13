В Украине выразили сомнения в вечной поддержке США

Бывший министр финансов Украины и посол страны в США Оксана Маркарова заявила, что в Киеве не все уверены в поддержке США и ее долговечности, передает "Страна.ua" со ссылкой на Huffington Post.
По словам Маркаровой, для украинской стороны обеспечение помощи со стороны США - это "постоянная работа".
Она отметила, что сейчас американские законодатели ставят под сомнение помощь Украине чаще, чем когда-либо, приведя в пример скептицизм после того, как президент США Джо Байден потребовал от конгресса одобрить новый транш помощи Украине на сумму $24 млрд.
"Мы поддерживаем прозрачность и подотчетность. Какие бы дополнительные меры ни придумали ваши люди, мы открыты и готовы", - обратилась она к американской стороне.
Ранее конгрессмены призвали Байдена объяснить гражданам цели помощи Украине.
В.Алиев
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