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Регион 14.08.2023 11:13

Временный поверенный в делах Украины в Армении утонул в Севане

Временный поверенный в делах Украины в Армении Александр Сенченко погиб, утонув в озере Севан в минувшее воскресенье.

"В воскресенье в 20:17 спасатели, дежурившие на общественном пляже Севана, заметили исчезновение плававшего в озере мужчины. Спасатели вытащили его из воды, прибывшая бригада "Скорой помощи" констатировала смерть", - сообщает МВД Армении.

Армянские СМИ уточняют, что погибший - временный поверенный в делах Украины в Армении Александр Сенченко.

Посольство Украины пока не выступало с официальным сообщением.

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Тэги: АРМЕНИЯ, УКРАИНА, ДИПЛОМАТ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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