Временный поверенный в делах Украины в Армении утонул в Севане

Временный поверенный в делах Украины в Армении Александр Сенченко погиб, утонув в озере Севан в минувшее воскресенье.
"В воскресенье в 20:17 спасатели, дежурившие на общественном пляже Севана, заметили исчезновение плававшего в озере мужчины. Спасатели вытащили его из воды, прибывшая бригада "Скорой помощи" констатировала смерть", - сообщает МВД Армении.
Армянские СМИ уточняют, что погибший - временный поверенный в делах Украины в Армении Александр Сенченко.
Посольство Украины пока не выступало с официальным сообщением.
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты султану Брунея
МИД Азербайджана обвинил Армению в подготовке военной провокации на границе
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных на границе
Азербайджан в I полугодии увеличил экспорт томатов на 2,2%, выручку - сократил на 4,8%
Азербайджан в I полугодии импортировал бензина AI-92 почти на $13 млн
Транснефть укладывается в установленные сроки расширения трубопроводной системы
В Марокко температура воздуха впервые поднялась выше 50 градусов по Цельсию
Беларусь передала Азербайджану флаг Игр стран СНГ
Самолет рейса Баку-Дели вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам
ИВ Газахского района направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
Алиев ввел в строй систему водоснабжения и канализации города Газах
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В ТуранБанк удобнее получить онлайн-кредит с SİMA
Доступная рассрочка для онлайн покупок с помощью кредитной карты Yelo
Moody`s повысило рейтинг Банка Республика до «B2» со «стабильным» прогнозом
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС