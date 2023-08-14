Временный поверенный в делах Украины в Армении утонул в Севане

Временный поверенный в делах Украины в Армении Александр Сенченко погиб, утонув в озере Севан в минувшее воскресенье.

"В воскресенье в 20:17 спасатели, дежурившие на общественном пляже Севана, заметили исчезновение плававшего в озере мужчины. Спасатели вытащили его из воды, прибывшая бригада "Скорой помощи" констатировала смерть", - сообщает МВД Армении.

Армянские СМИ уточняют, что погибший - временный поверенный в делах Украины в Армении Александр Сенченко.

Посольство Украины пока не выступало с официальным сообщением.