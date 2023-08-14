Азерсу направит свыше 1,5 млн манатов на закупку различного оборудования и приборов

ОАО «Азерсу» направит 1 млн 551,477 тыс. манатов на закупку запасных частей для компрессоров, лабораторного оборудования, ящиков для водяных счетчиков и др.
С этой целью подписано 5 контрактов.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.tender.gov.az, с ООО «BS. Industry» подписан контракт на закупку ящиков для водяных счетчиков. Стоимость контракта - 415,36 тыс. манатов.
С ООО «Create Industry» подписан контракт на закупку обуви стоимостью 418,489 тыс. манатов.
Также подписан контракт с ООО «Kaskad-Hidro M» на поставку запасных частей для насосных агрегатов на сумму 154,037 тыс. манатов.
С ООО «Doctor of laboratories» заключен контракт на закупку приборов для центральной лаборатории «Азерсу». Сумма договора - 175,961 тыс. манатов.
С ООО «Flitstok» подписан договор на закупку и установку компрессоров для очистительных сооружений, используемых на водоканалах в Геранбое и Гейгеле. Сумма контракта – 387,63 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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