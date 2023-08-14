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Дальнее зарубежье 14.08.2023 12:26

На юго-западе Судана возобновились бои

Армия Судана и военизированные Силы быстрого реагирования (СБР) вновь вступили в бои на юго-западе страны в штате Южный Дарфур, на фоне продолжающихся в штате межплеменных столкновений, сообщают китайские СМИ.

На данный момент поступают противоречивые данные о числе погибших и пострадавших в связи с ростом насилия в Южном Дарфуре.

По некоторым данным, отряды СБР на военной технике атаковали Ньялу - административный центр Южного Дарфура, а сотни человек бежали из этого города из-за сильных артиллерийских обстрелов.

Бои также идут в районе Эль-Генейны - столицы штата Западный Дарфур.

При этом регион Дарфур считается оплотом СБР, который сформировали из арабского проправительственного ополчения "Джанджавид" - участника межэтнического конфликта в Дарфура 2000-х годов.

Вооруженный конфликт между вооруженными силами Судана и СБР продолжается с середины апреля. По данным суданского Минздрава, он унес жизни не менее 3 тыс. человек, 6 тыс. получили ранения. Однако точные цифры погибших неизвестны.

На прошлой неделе в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщили, что конфликт в Судане вынудил свыше 4 млн жителей страны покинуть свои дома.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: СУДАН, ДАРФУР, СТОЛКНОВЕНИЯ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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