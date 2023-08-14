Посол Азербайджана вручил верительные грамоты султану Брунея

Посол Азербайджана Ирфан Давудов вручил верительные грамоты султану Брунея Хассаналу Болкиаху. Об этом агентству «Интерфакс-Азербайджан» в понедельник сообщили в посольстве Азербайджана в Малайзии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 июля 2021 года назначил Давудова новым послом страны в Малайзии (также аккредитован в Брунее, Мьянме и Таиланде). Р.Керимов

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