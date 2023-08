В Японии отменяют более 550 авиарейсов и ограничивают железнодорожное сообщение в связи с приходом тайфуна «Лан»

Японские авиакомпании отменили свыше 550 авиарейсов в связи с приближением мощного тайфуна "Лан", который во вторник должен достичь тихоокеанского побережья западной Японии, сообщает в понедельник "Киодо".

В частности, авиакомпания Japan Airlines Co. приняла решение об отмене в понедельник 19 рейсов в международном аэропорту Осаки и еще 240 во вторник, что затронет примерно 24,8 тыс. пассажиров.

В свою очередь авиаперевозчик All Nippon Airways Co., Ltd. принял аналогичное решение в отношении 310 рейсов во вторник - в основном, отбывающих и прибывающих в международный аэропорт Осаки.

Одновременно с тем компания Central Japan Railway Company во вторник отменила движение на высокоскоростной линии Токайдо-синкансэн между Нагоей и Осакой, а West Japan Railway Co. - на высокоскоростной линии между Осакой и станцией в городе Окаяма. Значительно ограничат сервис, связанный со скоростными поездами "Синкансэн", между Нагоей и Токио.

В то же время ограничения в сфере железнодорожного сообщения на среду не планируют.

Тайфун в настоящий момент находится в 150 км к юго-востоку от мыса Сиономисаки (самая южная точка острова Хонсю) и движется на северо-запад. Порывы ветра достигают 180 км/ч.

Приближение тайфуна совпадет с возвращением по домам жителей Японии, кто отмечал праздник поминовения усопших Обон (Бон), который приходится на 13 - 15 августа.