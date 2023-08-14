Саудовская Аравия досрочно выкупила госдолг на рекордные $9,5 млрд, выпустит бумаг еще на $9,6 млрд

Национальный центр управления долгом (National Debt Management Center, NDMC) Саудовской Аравии завершил крупнейший в своей истории досрочный выкуп долговых инструментов королевства, говорится в сообщении NDMC.
Центр выкупил обязательства с погашением в 2024-2026 годах на сумму свыше 35,7 млрд риялов ($9,5 млрд) и вместе с тем анонсировал выпуск исламских облигаций (сукук) на сумму около 35,9 млрд риялов.
Новая инициатива продолжает усилия NDMC по укреплению внутреннего рынка и адаптации к изменению рыночной конъюнктуры, которое позитивно отразилось на объеме торгов на вторичном рынке. Кроме того, она согласуется с другими мерами по укреплению публичных финансов в средне- и долгосрочной перспективе и позволит центру исполнять свою функцию по управлению государственными долговыми обязательствами.
Выпуск новых бумаг будет разделен на четыре транша: первый - примерно на 7,5 млрд риялов с погашением в 2031 году, второй - на 14,5 млрд риялов с погашением в 2032 году, третий - на 10,8 млрд риялов с погашением в 2033 году и четвертый - на 3,2 млрд риялов с погашением в 2038 году.
Совместными ведущими менеджерами размещения назначены HSBC Saudi Arabia, AlRajhi Capital, SNB Capital и AlJazira Capital.
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