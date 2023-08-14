Minerva Bunkering и Western Fuel стали стратегическими партнерами саудовского порта короля Абдуллы

Администрация порта короля Абдуллы (King Abdullah, Саудовская Аравия) подписала соглашение о стратегическом партнерстве с бункеровочными компаниями Minerva Bunkering и Western Fuel для обеспечения поставок судового топлива, сообщается на сайте морской гавани.
Порт, который является первым частным объектом подобного рода на Ближнем Востоке, расположен к северу от Джидды на Красном море и должен стать важной точкой для импорта контейнеров и сухих грузов в Саудовскую Аравию. Он находится в одноименной экономической зоне, основанной в 2005 году прошлым главой королевства для снижения зависимости экономики от нефтяной промышленности.
После завершения строительства порт планирует принимать 25 млн TEU (двадцатифутовый эквивалент) контейнеров в год и 25 млн тонн сухих грузов в год. Гавань обладает самыми глубоководными в мире 18-метровыми причалами.
Согласно сообщению Minerva Bunkering, компания, работающая также в саудовских портах Янбу и Джидда, уже осуществила первую международную доставку бункерного топлива в King Abdullah.
Minerva Bunkering основана в 2019 году в Сингапуре группой компаний Mercuria Energy.
Western Fuel на протяжении 35 лет является ведущим независимым поставщиком топлива, расположенным в городе Бриджуотер (Великобритания).
Азербайджанские военные пресекли попытку провокации ВС Армении на границе
США выделяют $200 млн на военную помощь Украине
Анкара призвала Ереван поддержать предложение использовать дорогу Агдам-Ханкенди для доставки грузов в Карабах
В РФ упал учебный самолет Л-39, один человек погиб
Три человека погибли в результате взрыва на автозаправке на выезде из Махачкалы
Два человека погибли в результате взрыва на нефтяном месторождении в России
ГААД получит 11,9 млн манатов на строительство автодороги в Бейлаганском районе
ИВ Газахского района направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
Алиев ввел в строй систему водоснабжения и канализации города Газах
Германия планирует выделять Украине до 5 млрд евро военной помощи ежегодно до 2027г
ЭКОВАС осуждает планы мятежников в Нигере бросить в тюрьму свергнутого президента Базума по обвинению в госизмене
Дуда анонсировал реорганизацию системы управления польской армией
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Yelo Bank объявляет о программе “Yelaw Boot Camp”
В ТуранБанк удобнее получить онлайн-кредит с SİMA
Доступная рассрочка для онлайн покупок с помощью кредитной карты Yelo
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС