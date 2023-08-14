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Бизнес и законодательство 14.08.2023 23:05

Minerva Bunkering и Western Fuel стали стратегическими партнерами саудовского порта короля Абдуллы

Администрация порта короля Абдуллы (King Abdullah, Саудовская Аравия) подписала соглашение о стратегическом партнерстве с бункеровочными компаниями Minerva Bunkering и Western Fuel для обеспечения поставок судового топлива, сообщается на сайте морской гавани.

Порт, который является первым частным объектом подобного рода на Ближнем Востоке, расположен к северу от Джидды на Красном море и должен стать важной точкой для импорта контейнеров и сухих грузов в Саудовскую Аравию. Он находится в одноименной экономической зоне, основанной в 2005 году прошлым главой королевства для снижения зависимости экономики от нефтяной промышленности.

После завершения строительства порт планирует принимать 25 млн TEU (двадцатифутовый эквивалент) контейнеров в год и 25 млн тонн сухих грузов в год. Гавань обладает самыми глубоководными в мире 18-метровыми причалами.

Согласно сообщению Minerva Bunkering, компания, работающая также в саудовских портах Янбу и Джидда, уже осуществила первую международную доставку бункерного топлива в King Abdullah.

Minerva Bunkering основана в 2019 году в Сингапуре группой компаний Mercuria Energy.

Western Fuel на протяжении 35 лет является ведущим независимым поставщиком топлива, расположенным в городе Бриджуотер (Великобритания).

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ПОРТ, БУНКЕРОВКА, ПАРТНЕРСТВО

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