В РФ упал учебный самолет Л-39, один человек погиб

В министерстве обороны России сообщили, что в Краснодарском крае потерпел крушение учебный самолет Л-39, по предварительной информации, один из членов экипажа погиб.

"14 августа 2023 года в Краснодарском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета во время захода на посадку потерпел крушение учебный самолет Л-39 учебного авиационного полка. Самолет упал в черте аэродрома. Разрушений и пострадавших на земле нет", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"По предварительной информации с места, один из членов экипажа погиб. Причина крушения устанавливается", - сообщили в Минобороны РФ.