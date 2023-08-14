В РФ упал учебный самолет Л-39, один человек погиб

В министерстве обороны России сообщили, что в Краснодарском крае потерпел крушение учебный самолет Л-39, по предварительной информации, один из членов экипажа погиб.
"14 августа 2023 года в Краснодарском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета во время захода на посадку потерпел крушение учебный самолет Л-39 учебного авиационного полка. Самолет упал в черте аэродрома. Разрушений и пострадавших на земле нет", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
"По предварительной информации с места, один из членов экипажа погиб. Причина крушения устанавливается", - сообщили в Минобороны РФ.
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