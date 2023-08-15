Два человека погибли в результате взрыва на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО

Два человека погибли, шестеро пострадали при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает правительство региона.
В 22:20 (местное время, понедельник) поступила информация о том, что в Октябрьском районе на 95 кусте Талинского участка произошел "хлопок с последующим возгоранием".
Подразделения Октябрьского пожарно-спасательного гарнизона выехали на место, где горели три вагон-бытовки и три единицы грузовой техники. Возгорание было ликвидировано на площади 100 квадратных метров.
В результате происшествия шесть человек пострадали и два погибли. Пострадавшие в тяжелом состоянии были доставлены в Няганскую окружную больницу. Следственное управление СКР по округу и прокуратура проводят проверку.
В свою очередь в ГУ МЧС РФ по региону агентству добавили, что на момент прибытия подразделений горело несколько вагон-бытовок и грузовая техника. В 23:59 по местному времени открытое горение ликвидировано.
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