В Великобритании по обвинению в работе на российские спецслужбы арестованы трое болгарских граждан

Трое граждан Болгарии уже несколько месяцев находятся под арестом в Великобритании по обвинению в том, что они якобы работали на российские спецслужбы, сообщает во вторник Би-би-си.

По ее данным, под стражу этих людей взяли в феврале, однако стало известно об этом лишь сейчас. Обвиняемые с тех пор остаются под стражей. Ожидается, что суд по их делу состоится в январе.

Би-би-си отмечает, что, по утверждению следствия, у этих людей, в частности, обнаружили поддельные документы - паспорта и удостоверения личности Великобритании, Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции и Чехии.

Другие детали расследования не разглашаются. Би-би-си лишь подчеркивает, что эти люди жили в Великобритании на протяжении многих лет.