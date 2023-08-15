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Дальнее зарубежье 15.08.2023 16:02

В Великобритании по обвинению в работе на российские спецслужбы арестованы трое болгарских граждан

Трое граждан Болгарии уже несколько месяцев находятся под арестом в Великобритании по обвинению в том, что они якобы работали на российские спецслужбы, сообщает во вторник Би-би-си.

По ее данным, под стражу этих людей взяли в феврале, однако стало известно об этом лишь сейчас. Обвиняемые с тех пор остаются под стражей. Ожидается, что суд по их делу состоится в январе.

Би-би-си отмечает, что, по утверждению следствия, у этих людей, в частности, обнаружили поддельные документы - паспорта и удостоверения личности Великобритании, Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции и Чехии.

Другие детали расследования не разглашаются. Би-би-си лишь подчеркивает, что эти люди жили в Великобритании на протяжении многих лет.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, БОЛГАРИЯ, РОССИЯ, АРЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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