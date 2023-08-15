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15.08.2023 15:52

"Nar" предоставляет выгодный роуминг: бесплатные сообщения в WhatsApp

"Nar" предоставляет выгодные роуминговые пакеты для своих клиентов, которые проводят летние каникулы за границей, обеспечивая бесперебойную связь для абонентов в любом месте. Для того чтобы воспользоваться одним из 4 роуминг пакетов, отвечающих различным потребностям по доступной цене, достаточно заказать пакет перед началом путешествия. Вы можете легко заказать нужный пакет роуминга для страны назначения в разделе "Услуги" > "Пакеты" > "Роуминг" приложения "Nar+".

Пакет "Roaming 9" от "Nar" предлагает абонентам 500 МБ интернета, пакет "Roaming 15" - 500 МБ интернета и 50 минут голосовых звонков, пакет "Roaming 18" - 1 ГБ интернета, а пакет "Roaming 28" - 1 ГБ интернета и 100 минут голосовых звонков. Важно отметить, что в пакетах "Roaming 18" и "Roaming 28" использование сообщений в "WhatsApp" абсолютно бесплатно, то есть этот трафик не будет вычитаться с вашего интернет-пакета.

Проверка баланса внутри заказанного пакета также очень проста - достаточно набрать *777#20#YES. Срок действия пакетов "Roaming 9" и "Roaming 15" составляет 5 дней, а пакетов "Roaming 18" и "Roaming 28" - 15 дней. Полную информацию о роуминговых услугах можно найти на странице nar.az/abroad.

В настоящее время “Nar” предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года “Nar” лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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