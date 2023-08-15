Carlsberg повысил годовой прогноз операционной прибыли, объявил buyback на 1 млрд крон

Датский пивоваренный концерн Carlsberg улучшил прогноз для операционной прибыли на текущий год на фоне сильных показателей бизнеса.
Как говорится в пресс-релизе компании, операционная прибыль в 2023 году превысит показатель прошлого года на 4-7%. Ранее ожидалось, что динамика показателя составит от минус 2% до плюс 5%.
При этом Carlsberg теперь ожидает, что негативный эффект от изменений валютных курсов в текущем году составит около 900 млн датских крон ($132 млн) вместо ожидавшихся ранее 800 млн крон, а финансовые расходы без учета валютных колебаний составят 700 млн крон вместо 650 млн крон.
Carlsberg также анонсировал новую программу выкупа собственных акций объемом 1 млрд крон. Программа будет запущена в среду, когда компания обнародует свои финансовые показатели за первое полугодие.
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