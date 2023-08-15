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Внешняя политика 15.08.2023 17:14

Временная поверенная в делах Испании в Баку вызвана в МИД Азербайджана, ей выражен протест из-за публикации Мадрида в поддержку сепаратизма в Карабахе

Временная поверенная в делах Испании в Баку Патрисия Серрано Санчес вызвана в министерство иностранных дел Азербайджана после публикации в соцсети «Х» сообщения в поддержку незаконного режима на территории Азербайджана. Об этом во вторник сообщили в МИД Азербайджана.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», в МИД отметили, что в ходе встречи «было подчеркнуто, что сообщение в соцсети «X» МИД Испании, пропагандирующее незаконный сепаратистский режим, созданный Арменией на суверенной территории Азербайджана, неприемлем, и вызывает недоумение, что этот шаг предпринят такой страной, как Испания, которая борется с сепаратизмом на своей территории».

МИД подчеркнул, что подобный «неконструктивный подход не соответствует духу азербайджано-испанских отношений и решительно осуждается Азербайджаном».

Санчес, в свою очередь, заявила, что Испания последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики, и эта позиция неизменна. Она объяснила это сообщение (в соцсети – ИФ) технической ошибкой, указав на то, что оно было удалено сразу после того, как азербайджанская сторона выразила свою обеспокоенность.

«Азербайджанская сторона подчеркнула важность принятия мер для предотвращения повторения подобных инцидентов», - подчеркивается в информации МИД.

Р.Ахмедов

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Тэги: МИД, ИСПАНИЯ, РЕАКЦИЯ


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