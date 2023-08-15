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Транспорт и связь 15.08.2023 22:19

Европейские авиакомпании выступили против потолка цен на авиабилеты в Италии

Крупнейшая в Европе ассоциация авиакомпаний Airlines for Europe (A4E) выступила против планов итальянского правительства по ограничению стоимости авиабилетов на некоторых маршрутах, сообщает Financial Times.

На минувшей неделе в правительстве Италии заявили о намерении установить потолок цен на авиаперевозки между материковой частью страны и островами Сицилия и Сардиния после того, как билеты на соответствующих направлениях подорожали на 70%.

План правительства предусматривает введение потолка цен в высокий сезон на уровне 200% от средней стоимости авиаперевозок. Кроме того, будут ограничены возможности перевозчиков по использованию механизмов сегментации клиентской базы, которые могут приводить к росту цен для отдельных категорий пассажиров, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Джорджи Мелони.

Европейские авиакомпании в лице A4E направили письмо в Европейскую комиссию (ЕК), в котором охарактеризовали планируемые меры как нарушение их прав на свободную конкуренцию и самостоятельное установление цен.

A4E также выразила опасения, что действия итальянского правительства станут прецедентом для других членов Европейского союза (ЕС), и призвала ЕК вмешаться в ситуацию.

Комментируя возникшие разногласия между авиаперевозчиками и кабинетом министров Италии, глава Ryanair Эдди Уилсон отметил, что введение потолка цен незаконно и в долгосрочной перспективе приведет к повышению тарифов на авиаперевозки из-за сокращения числа рейсов и пассажиров.

В Еврокомиссии в ответ на запрос Financial Times заявили, что оценят вводимые правительством Италии ограничения на предмет соответствия законам ЕС.

Итальянские чиновники в свою очередь обвинили средства массовой информации в чрезмерном внимании к проблеме. Анонсированные меры не нарушают законов ЕС, подчеркнули источники в окружении министра промышленности страны Адольфо Урсо.

В сентябре Урсо намерен встретиться с представителями авиакомпаний и отраслевых ассоциаций для обсуждения спорных вопросов.

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Тэги: ИТАЛИЯ, АВИАПЕРЕВОЗКИ, ЦЕНЫ, РАЗНОГЛАСИЯ

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