Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8561 RUR   0.0175 GBR   2.1607 TRY   0.0628

Цена на нефть

15.08 $/bbl +/- WTI 80.99 -1.52 Brent 84.89 -1.32

Дальнее зарубежье 15.08.2023 23:01

Блинкен призвал Конгресс США быстро одобрить дополнительное финансирование для Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Конгресс США как можно скорее одобрить дополнительное финансирование для Украины, о котором ранее просил президент Джо Байден.

"Я призываю Конгресс одобрить дополнительное финансирование как можно скорее", - заявил Блинкен во время брифинга во вторник.

Он отметил, что помощь США и других союзников позволяет Киеву сохранять суверенитет.

На прошлой неделе Байден направил запрос Конгрессу на выделение дополнительных $24 млрд для оказания помощи Украине.

В прошлый раз подобный запрос Белый дом направил Конгрессу в минувшем ноябре - свыше $37 млрд. В итоге в декабре Конгресс одобрил выделение $45 млрд - для Украины и союзников США по НАТО. Но теперь, отмечало Associated Press (AP), между конгрессменами растут разногласия по поводу целесообразности дальнейшей помощи Украине.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, КОНГРЕСС, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


Похожие новости


Палата представителей США одобрила проект военного бюджет на сумму в $886 млрд Палата представителей конгресса США заблокировала поправки в проект военного бюджета об ограничении военной помощи Украине Пауэлл отмечает вероятность дальнейшего ужесточения политики ФРС Байден уверен, что Конгресс США примет соглашение по госдолгу к 5 июня Спецпрокурор США Дарем даст в июне показания в Конгрессе по докладу о связях Трампа с РФ Байден намерен обсудить проблему госдолга с лидерами конгресса В Конгрессе заявили, что США готовы отправить войска на Тайвань при вторжении Китая Палата представителей США поддержала отмену режима чрезвычайного положения в области здравоохранения из-за COVID-19 Госдепартамент направил в Конгресс предложение о продаже Турции F-16 Палата представителей США, избрав спикера, приступает к работе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az