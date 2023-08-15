Блинкен призвал Конгресс США быстро одобрить дополнительное финансирование для Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Конгресс США как можно скорее одобрить дополнительное финансирование для Украины, о котором ранее просил президент Джо Байден.

"Я призываю Конгресс одобрить дополнительное финансирование как можно скорее", - заявил Блинкен во время брифинга во вторник.

Он отметил, что помощь США и других союзников позволяет Киеву сохранять суверенитет.

На прошлой неделе Байден направил запрос Конгрессу на выделение дополнительных $24 млрд для оказания помощи Украине.

В прошлый раз подобный запрос Белый дом направил Конгрессу в минувшем ноябре - свыше $37 млрд. В итоге в декабре Конгресс одобрил выделение $45 млрд - для Украины и союзников США по НАТО. Но теперь, отмечало Associated Press (AP), между конгрессменами растут разногласия по поводу целесообразности дальнейшей помощи Украине.