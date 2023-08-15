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Дальнее зарубежье 15.08.2023 23:21

Замгоссекретаря США в ходе поездки в Европу обсудит тему безопасности и проконтролирует помощь Украине

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс на этой неделе отправится в Европу, сообщили во вторник в госдепе.

Согласно внешнеполитическому ведомству, Дженкинс посетит Румынию, Великобританию и Польшу. Ее поездка продлится с 16 по 23 августа.

В заявлении указано, что в Бухаресте дипломат проведет переговоры с коллегами из МИД Румынии, с которыми обсудит вопросы безопасности. Затем она направится в Лондон, где проведет переговоры с официальными лицами и представителями гражданского общества.

Отмечается, что потом она направится в Польшу. В городе Жешув она встретится с американскими военнослужащими и "проследит за работой по помощи Украине в сфере обороны".

"В Варшаве замгоссекретаря обсудит с коллегами из МИД Польши сотрудничество, в том числе по вопросам нераспространения и помощи Украине", - подчеркивается в сообщении.

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Тэги: США, ЗАМГОССЕКРЕТАРЯ, ЕВРОПА, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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