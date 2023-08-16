Китай и Индия обязались поддерживать мир на спорных приграничных территориях

Командование Китая и Индии по итогам 19-го раунда переговоров, прошедших 14 и 15 августа, пообещали сохранять мир на Линии фактического контроля (ЛАК) между странами, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Минобороны КНР.
"Стороны договорились поддерживать мир и спокойствие на пограничных территориях", - говорится в заявлении.
ЛАК является границей стран де-факто, она признана юридически в соглашениях между Китаем и Индией.
Кроме того, стороны пришли к согласию о необходимости решения спорных вопросов в кратчайшие сроки и "о поддержании динамики диалога и переговоров через военные и дипломатические каналы".
Ранее стало известно, что Китай продолжает выдавать специальные визы жителям северо-восточного индийского штата Аруначал-Прадеш, образованного после китайско-индийского пограничного конфликта в 1962 году. Китай считает Аруначал-Прадеш частью входящих в его состав территорий южного Тибета.
Индия с 1960-х годов оспаривает контроль КНР над Аксайчином, находящимся на стыке Китая, Индии и Пакистана. Индия включает его в регион Ладакх. КНР, в свою очередь, претендует на 90 тыс. кв. км в индийском штате Аруначал-Прадеш.
Обострение ситуации в районе Ладакха, расположенного между горными системами Куньлунь и Гималаи, началось в мае 2020 года с конфликтов между китайскими и индийскими военными. Это стало причиной наращивания обеими сторонами военного присутствия на границе.
В октябре прошлого года сообщалось, что командование Индии в рамках укрепления границы с КНР в районе Ладакха начинает приобретение различных разведывательных беспилотников и систем слежения.
Затем, в декабре, стало известно о столкновениях вдоль линии фактического контроля в районе штата Аруначал-Прадеш, несколько военнослужащих Индии и Китая получили ранения и травмы.
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