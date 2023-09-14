Apple будет продавать iPhone 15 в Китае и Индии дороже, чем в США

Apple Inc. будет продавать iPhone 15 в Китае и Индии по более высокой цене, чем в США, по данным сайта американской компании.

Новый смартфон появится в продаже в этих странах 22 сентября.

В Индии iPhone 15 Pro будет стоить 134,9 тыс. рупий ($1625), iPhone 15 Pro Max - 159,9 тыс. рупий. В Китае их стоимость составит соответственно 7999 юаней ($1099) и 9999 юаней.

В США цена модели iPhone 15 Pro начинается с $999, iPhone 15 Pro Max - с $1199, отмечает MT Newswires.

Все смартфоны новой серии, которые были представлены на презентации во вторник, станут доступными для предварительного заказа 15 сентября во всех странах.

Котировки акций Apple растут на 0,5% в ходе предварительных торгов в четверг.