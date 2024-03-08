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Дальнее зарубежье 08.03.2024 21:50

Переброска военных сил Индии на границу в Гималаях не способствует снижению напряженности

В МИД КНР в пятницу подвергли критике передислокацию Индией дополнительных военных подразделений на спорный участок границы с Китаем в Гималаях.

"Увеличение военного присутствия Индии в пограничных районах не поможет успокоить там ситуацию или гарантировать мир и безопасность в этой зоне", - приводят западные СМИ слова представителя китайского МИД Мао Нин.

В то же время она подчеркнула, что Китай намерен работать с Индией с целью обеспечить стабильность в этой зоне.

Ранее стало известно, что индийское командование перебросило 10 тыс. военнослужащих на участок границы с КНР длиной в 532 км в штатах Уттаракханд и Химачал-Прадеш.

Индия с 1960-х годов оспаривает контроль КНР над Аксайчином, находящимся на стыке Китая, Индии и Пакистана. Индия включает его в союзную индийскую территорию Ладакх. КНР, в свою очередь, претендует на 90 тыс. кв. км в индийском штате Аруначал-Прадеш.

В мае 2020 года началось обострение ситуации в регионе Ладакх, расположенном между горными системами Куньлунь и Гималаи, где произошли столкновения китайских и индийских военных. Это стало причиной наращивания обеими сторонами военного присутствия на границе.

В декабре 2022 года стало известно о столкновениях вдоль линии фактического контроля в районе штата Аруначал-Прадеш, несколько военнослужащих Индии и Китая получили ранения и травмы.

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Тэги: КИТАЙ, ИНДИЯ, ВОЙСКА, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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