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Дальнее зарубежье 16.08.2023 14:32

Талибы запретили политические партии в Афганистане

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" объявило о полном запрете деятельности политических партий в стране.

Министр юстиции талибов Абдул Хаким Шараи, выступая в телепрограмме "Ответственность правительства перед народом", заявил, что политическая деятельность партий в стране полностью запрещена, сообщает информационное агентство Aamaj News.

"Деятельность политических партий не имеет шариатской" основы, она не отвечает интересам нации и народа", - заявил Шараи, слова которого цитирует агентство.

До того, как талибы захватили власть в Афганистане в августе 2021 года, в Министерстве юстиции страны было зарегистрировано 73 политические партии. После прихода к власти талибов большинство лидеров политических партий покинули страну и теперь живут в других странах.

Движение "Талибан" захватило Афганистан в августе 2021 года после того, как страну спешно покинули войска США, их союзников, а также поддерживаемое ими 20 лет правительство. До сих пор правительство талибов официально не признано ни одной страной мира, а их лидеры находятся в санкционном списке ООН.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПОЛИТИКА, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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