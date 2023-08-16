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16.08.2023 15:22

Теперь абоненты "Nar" могут оплачивать парковку посредством SMS

Абоненты "Nar" теперь могут удобно оплачивать парковку на специально отведенных участках, просто отправив SMS-сообщение, без необходимости использовать какие-либо устройства для оплаты парковки. Начиная всего с минимальной суммы в 30 копеек, пользователи могут парковать свои автомобили без лишних хлопот.

Чтобы начать использовать сервис после нахождения подходящего места для парковки, выполните следующие простые шаги: последовательно введите регистрационный номер автомобиля, номер зоны парковки и местоположение парковки (например, 10XX000 - 10001 - 1), затем отправьте SMS на короткий номер 1181, чтобы начать отсчет времени парковки. При выезде с парковки отправьте SMS с текстом "SON" на короткий номер 1181. В этот момент будет рассчитана длительность использования, и сумма оплаты будет автоматически списана с предоплаченного баланса абонентов "Nar", находящихся в тарифном плане предоплаты. Корпоративные клиенты, в свою очередь, могут производить платежи различными методами, используя приложение AzParking. Для получения более подробной информации вы можете посетить страницу nar.az/parkinq.

В настоящее время “Nar” предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года “Nar” лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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