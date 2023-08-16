Заседание министров здравоохранения стран ОТГ пройдет в Шуше

В Самарканде (Узбекистан) завершилось в среду заседание министров здравоохранения стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ), следующее заседание пройдет в городе Шуша (Азербайджан).

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве здравоохранения страны, по итогам заседания в Самарканде принята совместная декларация.

Согласно документу, страны ОТГ договорились разработать Правила фармакопеи тюркоязычных стран, подготовить совместный проект Плана действий по оказанию гуманитарной и медико-санитарной помощи в чрезвычайных ситуациях, а также по борьбе с инфекционными заболеваниями. Помимо этого, предусмотрено рассмотрение возможностей совместного производства лекарственных препаратов и медицинского оборудования, взаимное признание дипломов, выданных в области медицины государствами-членами Организации. Кроме того, Декларация поспособствует созданию общей сети в сфере оздоровительного туризма с участием государств-членов и наблюдателей ОТГ, созданию Единого медицинского информационного словаря и др.

Генеральный директор ОТГ Кубанычбек Омуралиев заявил, что следующее заседание министров пройдет в Шуше. По его словам, город Шуша объявлен Культурной столицей тюркского мира 2023 года. Он также выразил уверенность в том, что мероприятие, которое пройдет в городе Шуша, будет организовано на высоком уровне.

Р.Ахмедов