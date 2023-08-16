Азеришыг направит около 15 млн манатов на реконструкцию подстанции в Мингячевире

ОАО «Азеришыг» направит около 15 млн манатов на реконструкцию подстанции «Кархана» на территории города Мингячевир.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам портала госзакупок www.tender.gov.az, с ООО «Smart Energy Services» подписан контракт на проведение указанных работ.

Работы предусматривают реконструкцию 35/6-кВ-ной подстанции «Кархана» на территории города Мингячевир в подстанцию 110/35/6-кВ и адаптации ее к 110 Кв-ой сети.

Сумма контракта – 14 млн 987 тыс. 836,45 манатов.

По условиям, все работы в рамках контракта должны быть завершены до 16 февраля 2024 года.

В функции Азеришыг входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Б.Рустамбеков