Чехия облегчила доступ американских военных на свою территорию

Чехия в среду завершила ратификацию оборонного соглашения с США, которое углубляет военное сотрудничество стран и упрощает размещение американских военных на чешской территории, передает Associated Press (AP). Премьер-министр Чехии Петр Фиала в среду подписал договор, что стало финальным шагом на пути ратификации. В июле соглашение одобрили обе палаты парламента Чехии, а 1 августа - президент страны Петр Павел. Соглашение устанавливает правовые рамки для возможного развертывания американских военных на территории Чехии и облегчает этот процесс. Аналогичные соглашения США заключили с 24 членами НАТО, включая Польшу, Словакию, Венгрию, Латвию, Литву, Эстонию, Румынию и Болгарию.

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