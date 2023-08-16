Задержанный азербайджанскими военными член ДРГ ВС Армении дал первые показания

Задержанный азербайджанскими военными 16 августа член диверсионно-разведывательной группы ВС Армении по предварительным данным является Восканян Гагик Ашотович (1983 года рождения), сообщает министерство обороны Азербайджана.

По данным Минобороны, при задержании при Восканяне имелись пулемет РПК, боевое снаряжение и боеприпасы.

«Восканян также признался, что является участником второй Карабахской войны (осенью 2020 года – ИФ).

Минобороны отмечает, что получившему легкое ранение армянскому диверсанту оказана первичная медицинская помощь.

Как сообщило ранее Минобороны Азербайджана, 16 августа в районе 11.15 с целью проведения террористическо-диверсионной операции диверсионно-разведывательная группа вооруженных сил Армении, используя промежутки между боевыми позициями ВС Азербайджана, расположенными в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района, попыталась проникнуть на территорию Азербайджана.

В результате бдительности подразделений ВС Азербайджана провокация армянских военных при поддержке огневых средств была предотвращена, один раненый член диверсионной группы был задержан. Остальные члены диверсионно-разведывательной группы были вынуждены отступить.

Б.Рустамбеков