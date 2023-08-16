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Транспорт и связь 16.08.2023 17:19

AZAL с 20 сентября запускает регулярные рейсы из Баку в 3 города в Пакистане

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) с 20 сентября запускает регулярные рейсы в Пакистан.

«Полеты будут выполняться в Исламабад, Лахор и Карачи», -говорится в сообщении авиаперевозчика.

Из Баку в Исламабад рейсы будут выполняться по средам и субботам, в Лахор - по понедельникам и пятницам, в Карачи - по четвергам и воскресеньям.

Н.Аббасова

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Тэги: ПАКИСТАН, РЕЙСЫ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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