AZAL с 20 сентября запускает регулярные рейсы из Баку в 3 города в Пакистане

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) с 20 сентября запускает регулярные рейсы в Пакистан.
«Полеты будут выполняться в Исламабад, Лахор и Карачи», -говорится в сообщении авиаперевозчика.
Из Баку в Исламабад рейсы будут выполняться по средам и субботам, в Лахор - по понедельникам и пятницам, в Карачи - по четвергам и воскресеньям.
Н.Аббасова
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