Африканский союз выступил против военной интервенции в Нигере

Африканский союз (АС) отверг планы любого военного вмешательства в Нигере в связи с путчем армейского руководства и не поддерживает позицию Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), передает в среду газета Le Monde.
"Напоминая о нашей политике нулевой терпимости к неконституционным сменам правительства, мы решили не поддерживать военную интервенцию в Нигере, потому что это может привести к кровопролитию и причинить больший ущерб, чем имеющийся в настоящее время", - приводит парижское издание слова неназванного дипломата АС.
Как сообщает газета, Совет мира и безопасности Африканского союза после очень продолжительного и напряженного заседания, состоявшегося 14 августа, отказался от применения силы. Эта позиция должна быть оформлена в среду, 16 августа, официальным коммюнике АС.
В то же время Совет мира и безопасности принял решение временно приостановить участие Нигера во всех видах деятельности Африканского союза.
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