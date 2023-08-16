Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8561 RUR   0.0175 GBR   2.1607 TRY   0.0628

Цена на нефть

15.08 $/bbl +/- WTI 80.99 -1.52 Brent 84.89 -1.32

Дальнее зарубежье 16.08.2023 17:35

Африканский союз выступил против военной интервенции в Нигере

Африканский союз (АС) отверг планы любого военного вмешательства в Нигере в связи с путчем армейского руководства и не поддерживает позицию Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), передает в среду газета Le Monde.

"Напоминая о нашей политике нулевой терпимости к неконституционным сменам правительства, мы решили не поддерживать военную интервенцию в Нигере, потому что это может привести к кровопролитию и причинить больший ущерб, чем имеющийся в настоящее время", - приводит парижское издание слова неназванного дипломата АС.

Как сообщает газета, Совет мира и безопасности Африканского союза после очень продолжительного и напряженного заседания, состоявшегося 14 августа, отказался от применения силы. Эта позиция должна быть оформлена в среду, 16 августа, официальным коммюнике АС.

В то же время Совет мира и безопасности принял решение временно приостановить участие Нигера во всех видах деятельности Африканского союза.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АФРИКА, СОЮЗ, НИГЕР, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Африканский союз приветствовал отставку Мугабе Африканский союз призвал страны региона расширить оперативную группу для борьбы с террористами

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az