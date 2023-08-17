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Дальнее зарубежье 17.08.2023 01:10

«Дочке» Coinbase разрешили проводить торги криптовалютными фьючерсами в США

Coinbase Financial Markets, дочерняя компания американской Coinbase Global, получила одобрение Национальной фьючерсной ассоциации (National Futures Association, NFA) на организацию торгов фьючерсами на криптоактивы в США, говорится в сообщении Coinbase Global.

Таким образом, Coinbase станет первым "криптонативным лидером, который напрямую предлагает традиционную спотовую криптоторговлю вместе с регулируемыми и плечевыми криптофьючерсами", отмечается в сообщении.

"Там, где регуляторы ясны и разумны, мы будем сотрудничать с ними для получения разрешений, необходимых для предложения продуктов, согласующихся с нашей целью использовать криптоактивы для расширения экономических свобод и возможностей через обновление финансовой системы", - написала Coinbase в своем блоге.

В июне Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США предъявила обвинения Coinbase Inc., контролируемой Coinbase Global, в работе без регистрации в качестве биржи, брокера и клирингового агентства, а также продаже ценных бумаг без регистрации их предложения.

До подачи иска SEC просила Coinbase Global прекратить торговые операции со всеми криптовалютами, кроме биткойна, писала в июле Financial Times со ссылкой на главу компании Брайана Армстронга.

"(Перед предъявлением обвинений) они вернулись к нам и сказали: "...мы считаем, что каждый актив, кроме биткойна, - это ценная бумага", - рассказал Армстронг в интервью FT. - И мы сказали: "Вообще-то мы иначе интерпретируем закон, как вы пришли к такому выводу?". Они ответили, что не собираются объяснять и нам нужно снять с торгов все активы, кроме биткойна". Компания не исполнила запрос регулятора и решила добиваться разрешения ситуации в суде.

По данным Coinbase, на производные инструменты приходится около 75% объемов торгов на мировом рынке криптоактивов.

В 2022 году компания приобрела фьючерсную биржу FairX, ныне - Coinbase Derivatives Exchange. На площадке успешно запущены торги фьючерсами на биткойн и эфир (Ethereum).

Акции Coinbase Global дорожают на 0,7% на торгах в среду.

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Тэги: США, КРИПТОБИРЖА, ФЬЮЧЕРСЫ, РАЗРЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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