«Дочке» Coinbase разрешили проводить торги криптовалютными фьючерсами в США

Coinbase Financial Markets, дочерняя компания американской Coinbase Global, получила одобрение Национальной фьючерсной ассоциации (National Futures Association, NFA) на организацию торгов фьючерсами на криптоактивы в США, говорится в сообщении Coinbase Global.
Таким образом, Coinbase станет первым "криптонативным лидером, который напрямую предлагает традиционную спотовую криптоторговлю вместе с регулируемыми и плечевыми криптофьючерсами", отмечается в сообщении.
"Там, где регуляторы ясны и разумны, мы будем сотрудничать с ними для получения разрешений, необходимых для предложения продуктов, согласующихся с нашей целью использовать криптоактивы для расширения экономических свобод и возможностей через обновление финансовой системы", - написала Coinbase в своем блоге.
В июне Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США предъявила обвинения Coinbase Inc., контролируемой Coinbase Global, в работе без регистрации в качестве биржи, брокера и клирингового агентства, а также продаже ценных бумаг без регистрации их предложения.
До подачи иска SEC просила Coinbase Global прекратить торговые операции со всеми криптовалютами, кроме биткойна, писала в июле Financial Times со ссылкой на главу компании Брайана Армстронга.
"(Перед предъявлением обвинений) они вернулись к нам и сказали: "...мы считаем, что каждый актив, кроме биткойна, - это ценная бумага", - рассказал Армстронг в интервью FT. - И мы сказали: "Вообще-то мы иначе интерпретируем закон, как вы пришли к такому выводу?". Они ответили, что не собираются объяснять и нам нужно снять с торгов все активы, кроме биткойна". Компания не исполнила запрос регулятора и решила добиваться разрешения ситуации в суде.
По данным Coinbase, на производные инструменты приходится около 75% объемов торгов на мировом рынке криптоактивов.
В 2022 году компания приобрела фьючерсную биржу FairX, ныне - Coinbase Derivatives Exchange. На площадке успешно запущены торги фьючерсами на биткойн и эфир (Ethereum).
Акции Coinbase Global дорожают на 0,7% на торгах в среду.
Армения должна проявить искренность в переговорах с Баку по нормализации отношений – постпред Азербайджана в ООН
Армения искусственно нагнетает напряженность на Южном Кавказе – постпред Азербайджана при ООН
Только Армения и Азербайджан могут найти решение проблемы - представительство РФ в ООН
Трубопроводный оператор Energy Transfer покупает Crestwood Equity Partners за $7,1 млрд
Оценка роста ВВП еврозоны во II кв. подтверждена на уровне 0,3%, как и ожидалось
Чистая прибыль Talos Energy Inc. во II кв. упала в 14 раз г/г
Foxconn начинает производство iPhone 15 в Индии
Азербайджан и Узбекистан обсуждают совместные проекты в сфере фармацевтики
Средний размер пенсии в Азербайджане в январе-июле вырос на 18%
На капремонт дорог и благоустройство Масаллы направят около 1,7 млн манатов
ГААД получит 4,9 млн манатов на строительство автодороги в Гахском районе
ГААД получит 11,9 млн манатов на строительство автодороги в Бейлаганском районе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Теперь абоненты "Nar" могут оплачивать парковку посредством SMS
"Nar" предоставляет выгодный роуминг: бесплатные сообщения в WhatsApp
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС