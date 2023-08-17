Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8477 RUR   0.0181 GBR   2.163 TRY   0.0628

Цена на нефть

16.08 $/bbl +/- WTI 79.38 -1.61 Brent 83.45 -1.44

Дальнее зарубежье 17.08.2023 13:52

Зеленский продлил военное положение в Украине

Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.

Как отмечается в карточках соответствующих законопроектов №9532 и №9533, размещенных на сайте Верховной Рады, документы были возвращены в парламент с подписью главы государства 17 августа.

Как сообщалось, 27 июля Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию. Согласно принятому решению, их срок продлен на 90 суток с 18 августа 2023 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЗЕЛЕНСКИЙ, ПОЛОЖЕНИЕ, ВОЕННОЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az