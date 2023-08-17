Зеленский продлил военное положение в Украине

Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.
Как отмечается в карточках соответствующих законопроектов №9532 и №9533, размещенных на сайте Верховной Рады, документы были возвращены в парламент с подписью главы государства 17 августа.
Как сообщалось, 27 июля Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию. Согласно принятому решению, их срок продлен на 90 суток с 18 августа 2023 года.
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