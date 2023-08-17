Власти Швеции повысили уровень террористической угрозы в стране с «повышенного» на «высокий»

В Швеции по решению главы государственной службы безопасности повысили уровень террористической угрозы с "повышенного" на "высокий", сообщение об этом размещено на сайте шведских спецслужб.

"Решение об изменении уровня террористической угрозы не связано с каким-то конкретным событием, но принято из стратегических соображений, рассчитанных на долгосрочную перспективу", - говорится в сообщении.

В то же время в нем отмечается, что "за последний год в Швеции выросла угроза нападений со стороны радикальных исламистов, для которых Швеция стала мишенью".

"В нашем понимании эта угроза останется надолго, поэтому и принято решение о повышении уровня террористической опасности", - отмечается в документе.

"Высокий" уровень террористической опасности в Швеции соответствует "четверке" по пятибалльной шкале.

В последнее время в Швеции неоднократно проводились акции протеста, участники которых сжигали Кораны, что вызывало неприятие со стороны мусульманского сообщества и представителей властей мусульманских стран.