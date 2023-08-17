Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8477 RUR   0.0181 GBR   2.163 TRY   0.0628

Цена на нефть

16.08 $/bbl +/- WTI 79.38 -1.61 Brent 83.45 -1.44

Дальнее зарубежье 17.08.2023 19:29

Власти Швеции повысили уровень террористической угрозы в стране с «повышенного» на «высокий»

В Швеции по решению главы государственной службы безопасности повысили уровень террористической угрозы с "повышенного" на "высокий", сообщение об этом размещено на сайте шведских спецслужб.

"Решение об изменении уровня террористической угрозы не связано с каким-то конкретным событием, но принято из стратегических соображений, рассчитанных на долгосрочную перспективу", - говорится в сообщении.

В то же время в нем отмечается, что "за последний год в Швеции выросла угроза нападений со стороны радикальных исламистов, для которых Швеция стала мишенью".

"В нашем понимании эта угроза останется надолго, поэтому и принято решение о повышении уровня террористической опасности", - отмечается в документе.

"Высокий" уровень террористической опасности в Швеции соответствует "четверке" по пятибалльной шкале.

В последнее время в Швеции неоднократно проводились акции протеста, участники которых сжигали Кораны, что вызывало неприятие со стороны мусульманского сообщества и представителей властей мусульманских стран.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ШВЕЦИЯ, ТЕРРОРИЗМ, УГРОЗА


Похожие новости


Глава МИД Швеции заявила, что Стокгольм признает PKK террористической организацией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az